Трамп прокомментировал гибель американских военных в Иордании

«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны», — сказал Трамп телеканалу NewsNation.
Как заявил глава Соединенных Штатов, ему безразличны утверждения иранских властей о том, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании. Он также повторил, что никогда не допустит наличия у Ирана ядерного оружия.
Атака на военную базу США в Иордании была совершена Ираном 18 июля с применением ракет и беспилотников. В результате погибли двое американских военных, еще четверо получили ранения. Один человек числится пропавшим без вести.