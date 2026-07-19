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Трамп прокомментировал гибель американских военных в Иордании

Президент США выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военнослужащих, которые погибли в результате атаки Ирана на территорию Иордании.

Источник: AP 2024

«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны», — сказал Трамп телеканалу NewsNation.

Как заявил глава Соединенных Штатов, ему безразличны утверждения иранских властей о том, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании. Он также повторил, что никогда не допустит наличия у Ирана ядерного оружия.

Атака на военную базу США в Иордании была совершена Ираном 18 июля с применением ракет и беспилотников. В результате погибли двое американских военных, еще четверо получили ранения. Один человек числится пропавшим без вести.

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