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Стармер назвал выступление сборной Англии на ЧМ поводом для гордости

Премьер-министр Великобритании заявил, что результат национальной команды был «отличным».

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сборная Англии по футболу своим выступлением на чемпионате мира дала повод для национальной гордости.

«Отличный результат сегодня вечером, сборная Англии. Вы заставили нас гордиться», — написал глава британского правительства в X, комментируя результат матча за третье место с командой Франции. Он закончился со счетом 6:4 в пользу англичан.

При этом Стармер сделал репост сообщения Футбольной ассоциации Англии, которая разместила фотографию игроков с подписью «Лучший результат “трех львов” на ЧМ за пределами родины».

До этого сборная Англии лишь один раз завоевывала медали мирового первенства. Это произошло в 1966 году, когда англичане стали чемпионами мира на проходившем у них дома турнире.

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