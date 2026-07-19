Стармер назвал выступление сборной Англии на ЧМ поводом для гордости

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сборная Англии по футболу своим выступлением на чемпионате мира дала повод для национальной гордости.
«Отличный результат сегодня вечером, сборная Англии. Вы заставили нас гордиться», — написал глава британского правительства в X, комментируя результат матча за третье место с командой Франции. Он закончился со счетом 6:4 в пользу англичан.
При этом Стармер сделал репост сообщения Футбольной ассоциации Англии, которая разместила фотографию игроков с подписью «Лучший результат “трех львов” на ЧМ за пределами родины».
До этого сборная Англии лишь один раз завоевывала медали мирового первенства. Это произошло в 1966 году, когда англичане стали чемпионами мира на проходившем у них дома турнире.