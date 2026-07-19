Командир Легион: БПЛА Hornet не помогут ВСУ изменить ход спецоперации

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины типа Hornet не станут «панацеей» и не смогут изменить ход специальной военной операции. Об этом заявил ТАСС командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион.
«Эти дроны не являются панацеей для них [ВСУ], как бы они там у себя не рассказывали, что при помощи этих дронов они что-то смогут делать. Не смогут. Локальные какие-то единичные успехи не повлияют на ход ведения полностью всей специальной военной операции. Задачи какие ставились, они все будут выполнены 100%», — подчеркнул Легион.
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