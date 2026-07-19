Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Легион: БПЛА Hornet не помогут ВСУ изменить ход спецоперации

Военный отметил, что эти беспилотники не станут «панацеей» для украинских сил.

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины типа Hornet не станут «панацеей» и не смогут изменить ход специальной военной операции. Об этом заявил ТАСС командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион.

«Эти дроны не являются панацеей для них [ВСУ], как бы они там у себя не рассказывали, что при помощи этих дронов они что-то смогут делать. Не смогут. Локальные какие-то единичные успехи не повлияют на ход ведения полностью всей специальной военной операции. Задачи какие ставились, они все будут выполнены 100%», — подчеркнул Легион.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше