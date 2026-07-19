Рубио призвал власти Кубы освободить более 700 политзаключенных

Луис Мануэль Отеро Алькантара известен публичными перформансами, в которых он открыто критиковал власти Кубы. В 2021 году он был осужден за неуважение к властям и нарушение общественного порядка. 18 июля активисты сообщили, что художник досрочно вышел из тюрьмы. Позднее Марко Рубио подтвердил, что Алькантара освобожден и прибыл в США.