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Рубио призвал власти Кубы освободить более 700 политзаключенных

Госсекретарь США призвал власти Кубы немедленно освободить более 700 политических заключенных. Ранее на свободу вышел кубинский художник.

Госсекретарь США призвал власти Кубы немедленно освободить более 700 политических заключенных. Ранее на свободу вышел кубинский художник.

и диссидент Луис Мануэль Отеро Алькантара.

«Международное сообщество должно перестать закрывать глаза на нарушения прав человека со стороны кубинского режима и присоединиться к нам в требовании положить конец репрессиям», — заявил господин Рубио (цитата по AFP).

Луис Мануэль Отеро Алькантара известен публичными перформансами, в которых он открыто критиковал власти Кубы. В 2021 году он был осужден за неуважение к властям и нарушение общественного порядка. 18 июля активисты сообщили, что художник досрочно вышел из тюрьмы. Позднее Марко Рубио подтвердил, что Алькантара освобожден и прибыл в США.

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