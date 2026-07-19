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Пентагон: военные США начали новую серию ударов по территории Ирана

Военные Соединённых Штатов начали новую серию ударов по территории Ирана, в Иране прогремели взрывы, информирует CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов начали новую серию ударов по территории Ирана, информирует CENTCOM.

В Центральном командовании ВС США уточнили, что речь идёт об ответном ударе.

«Вооружённые силы США по указанию верховного главнокомандующего начали новые авиаудары по Ирану. Удары призваны ещё больше ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе, а также незамедлительно наказать Корпус стражей исламской революции, который атаковал американских военнослужащих в Иордании», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.

По данным Press TV, взрыв прогремел в городе Сирик на юге Ирана. По информации Fars, военные США нанесли удар по городу Хаджиабад.

В Пентагоне заявили, что в Иордании погибли минимум двое военнослужащих Соединённых Штатов. Иран нанёс удар по базе «Муваффак Салти» баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Ещё несколько военнослужащих США получили ранения.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Напомним, по данным Reuters, три человека погибли в результате атаки на провинцию Хормозган на юге Ирана.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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