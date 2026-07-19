Пентагон: военные США начали новую серию ударов по территории Ирана

«Вооружённые силы США по указанию верховного главнокомандующего начали новые авиаудары по Ирану. Удары призваны ещё больше ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе, а также незамедлительно наказать Корпус стражей исламской революции, который атаковал американских военнослужащих в Иордании», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.