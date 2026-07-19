«Европейцы игнорируют опасность для себя, а между тем, продолжая поддерживать Киев в конфликте, они причиняют огромные страдания украинцам, а идея о том, что они якобы защищают демократию, просто абсурдна. Украинское правительство было создано в результате конфликта, а Зеленского не избрали. И если верить опросам, он не мог бы быть избран сегодня», — отметил он.