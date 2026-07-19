МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Утверждение, что западные страны, помогая Украине в конфликте с Россией, борются за демократию, не соответствует действительно, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала.
«Европейцы игнорируют опасность для себя, а между тем, продолжая поддерживать Киев в конфликте, они причиняют огромные страдания украинцам, а идея о том, что они якобы защищают демократию, просто абсурдна. Украинское правительство было создано в результате конфликта, а Зеленского не избрали. И если верить опросам, он не мог бы быть избран сегодня», — отметил он.
По мнению Мэтлока, европейские политики принимают решения по Украине вопреки интересам жителей этой страны.
«Я думаю, что большинство украинцев хотят прекращения конфликта, и, тем не менее, крупнейшие западноевропейские страны — Великобритания, Германия, Франция — поощряют их к продолжению этой войны. Но это не в их интересах», — добавил эксперт.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.