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Терапевт объяснил, как избежать перегрева в жару

Соблюдение питьевого режима, использование солнцезащитного крема и отказ от сладких напитков помогут снизить вредное воздействие высоких температур.

Соблюдение питьевого режима, использование солнцезащитного крема и отказ от сладких напитков помогут снизить вредное воздействие высоких температур.

Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов.

По его словам, взрослым при отсутствии противопоказаний в жаркую погоду рекомендуется выпивать примерно полтора-два литра воды в сутки, а при интенсивных нагрузках объём жидкости можно увеличить ещё на 500−1000 мл. При этом крайне важно полностью исключить сладкие и алкогольные напитки, поскольку они лишь усиливают потерю влаги организмом.

Также специалист посоветовал обязательно наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем, причём делать это за 15−30 минут до выхода из помещения.

«Для прогулок по городу нужен SPF не ниже 30, а при длительном пребывании на солнце — не менее 50», — уточнил он.

Физическую активность на открытом воздухе терапевт рекомендовал переносить на утро или вечер, а в пик солнечной активности — с 10 до 16 часов — по возможности избегать нахождения вне помещений.

Ранее в столичном главке МЧС России предупредили, что в Москве днём 19—20 июля ожидается сильная жара до +30 °С.

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