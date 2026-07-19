Терапевт объяснил, как избежать перегрева в жару

По его словам, взрослым при отсутствии противопоказаний в жаркую погоду рекомендуется выпивать примерно полтора-два литра воды в сутки, а при интенсивных нагрузках объём жидкости можно увеличить ещё на 500−1000 мл. При этом крайне важно полностью исключить сладкие и алкогольные напитки, поскольку они лишь усиливают потерю влаги организмом.