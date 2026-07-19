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Госдеп США и ЕС оплачивают массаж украинским ЛГБТ*-боевикам

Госдеп США и ЕС поддерживают украинских ЛГБТ-боевиков и оплачивают им массаж.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдеп США и Евросоюз финансируют общественную организацию ЛГБТ* на Украине — на их средства, в частности, организован хаб и массаж для боевиков ВСУ, выяснило РИА Новости, изучив соцсети и сайт НПО.

Организация «Украинские ЛГБТ+* военные за равные права» на своем сайте в числе «союзников» указала госдеп США.

«Этот сайт был создан при поддержке фонда содействия демократии посольства США», — говорится на сайте организации. Там же перечислены и другие западные спонсоры.

В их числе — канадский фонд CFLI (грантовая программа правительства Канады).

Как следует из данных на сайте программы ЕС «Восточное соседство», отдельные направления деятельности организации «Украинские ЛГБТ+* военные за равные права» финансируются из европейских источников.

В частности за счет западного финансирования представители ЛГБТ* из числа украинских военных могут бесплатно получить массаж, посетить квартиру и «хаб» в Киеве. В «хабе» геям из ВСУ предлагают «безопасное инклюзивное пространство, которое предлагает психологическую, юридическую поддержку равных равными».

Кроме того, организация помогает представителям движения из ВСУ с оформлением ряда документов — в том числе связанных с увольнением, отпуском, медобслуживанием и подтверждением статуса участника боевых действий.

Экс-депутат Верховной рады и бывший официальный представитель МИД Украины Олег Волошин заявлял ранее, что Европейский союз продвигает легализацию однополых браков в законодательстве Украины и прочую ЛГБТ*-повестку.

По его словам, такие лидеры, как президент России Владимир Путин, американский президент Дональд Трамп, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отстаивают традиционные ценности, тогда как «(Владимир) Зеленский, (президент Франции Эммануэль) Макрон, (экс-президент США Джо) Байден и другие из Демократической партии (США)» «находятся на другой стороне». Как указал Волошин, не случайно, когда в Европе проходит какой-либо митинг в поддержку Зеленского, всегда украинский флаг соседствует с радужным.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщил РИА Новости, что брошюры фонда Джорджа Сороса с пропагандой ЛГБТ*-отношений массово находили на позициях ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

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