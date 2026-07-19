По его словам, такие лидеры, как президент России Владимир Путин, американский президент Дональд Трамп, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отстаивают традиционные ценности, тогда как «(Владимир) Зеленский, (президент Франции Эммануэль) Макрон, (экс-президент США Джо) Байден и другие из Демократической партии (США)» «находятся на другой стороне». Как указал Волошин, не случайно, когда в Европе проходит какой-либо митинг в поддержку Зеленского, всегда украинский флаг соседствует с радужным.