WSJ: США перебрасывают истребители на Ближний Восток

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. США стягивают на Ближний Восток дополнительные истребители и самолеты-заправщики. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Как отмечается, в регион перебрасывают F-16 с германской авиабазы Шпангдалем и F-35 с британской авиабазы Лейкенхит. Самолеты-заправщики также направляются на Ближний Восток, указывает издание.
Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.