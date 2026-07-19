Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США перебрасывают истребители на Ближний Восток

В регион также отправляют самолеты-заправщики, пишет издание.

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. США стягивают на Ближний Восток дополнительные истребители и самолеты-заправщики. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, в регион перебрасывают F-16 с германской авиабазы Шпангдалем и F-35 с британской авиабазы Лейкенхит. Самолеты-заправщики также направляются на Ближний Восток, указывает издание.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше