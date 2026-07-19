Иран повредил более 20 вертолетов Black Hawk в Иордании, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Иранские удары по американским авиабазам в Иордании привели к повреждению значительного числа вертолетов Black Hawk, каждый из которых стоит около 21 миллиона долларов, утверждает газета New York Times со ссылкой на американских военных.
Как уточнили источники издания, за последние пять дней Иран нанес несколько ударов по американским авиабазам в Иордании, в том числе по базе имени принца Хасана на востоке страны, где были размещены американские вертолеты Black Hawk.
«Иран повредил “значительное число” американских вертолетов Black Hawk стоимостью 21 миллион (долларов — ред.) каждый в ходе ударов по Иордании», — говорится в публикации газеты.
Кроме того, как добавляют источники New York Times, в результате атак пострадали до пяти военных.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.