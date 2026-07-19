Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран повредил более 20 вертолетов Black Hawk в Иордании, пишут СМИ

NYT: Иран повредил более 20 американских вертолетов Black Hawk в Иордании.

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Иранские удары по американским авиабазам в Иордании привели к повреждению значительного числа вертолетов Black Hawk, каждый из которых стоит около 21 миллиона долларов, утверждает газета New York Times со ссылкой на американских военных.

Как уточнили источники издания, за последние пять дней Иран нанес несколько ударов по американским авиабазам в Иордании, в том числе по базе имени принца Хасана на востоке страны, где были размещены американские вертолеты Black Hawk.

«Иран повредил “значительное число” американских вертолетов Black Hawk стоимостью 21 миллион (долларов — ред.) каждый в ходе ударов по Иордании», — говорится в публикации газеты.

Кроме того, как добавляют источники New York Times, в результате атак пострадали до пяти военных.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше