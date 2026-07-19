В Венесуэле испекли огромный торт для детей в убежищах

МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости. Благотворительная организация Fundación Color Esperanza приготовила восьмиметровый торт для детей, проживающих во временных убежищах после разрушительных землетрясений на севере Венесуэлы, сообщил телеканал Globovisión.
«Речь идет не о рекорде и не о том, чтобы поставить очередной трофей на полку. Мы хотим доставить каждому ребенку в убежищах кусочек торта, который символизирует частицу радости, надежды и счастья», — заявил телеканалу представитель фонда Вильман Вильегас.
Согласно сюжету Globovision, накануне отмечаемого в стране Дня ребенка около 50 волонтеров испекли «самый большой торт Венесуэлы» — украшенный цветами национального флага, он имеет длину около восьми метров и ширину 1,2 метра. Волонтеры рассчитывают раздать около трех тысяч порций детям, находящимся во временных убежищах муниципалитета Сукре на востоке Каракаса.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на севере Венесуэлы 24 июня. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более пяти тысяч человек, пострадали 16 740, более 21 тысячи человек продолжают жить во временных лагерях.