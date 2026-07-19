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Британская прокуратура выдвинула новые обвинения против братьев Тейт

Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против братьев Тейт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против ранее обвиненных в торговле людьми братьев Эндрю и Тристана Тейт, следует из заявления ведомства.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что братьев Тейт арестовали в Майами по запросу Британии.

«Королевская прокурорская служба решила выдвинуть дополнительные обвинения против братьев Эндрю и Тристана Тейт в связи с еще четырьмя жертвами», — говорится в заявлении.

Среди обвинений, по которым братьям Тейт вменяются очередные преступления, фигурирует торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, нападения, детская и «экстремальная порнография».

Предполагается, что преступления были совершены в период с июля 2010 по август 2017 года.

В британской прокуратуре подтвердили, что братья Тейт были арестованы в субботу в США, и добавили, что запросили их экстрадиции в Британию.

Ранее обоим уже предъявлялись обвинения в Британии по статьям об изнасиловании, причинении телесного вреда, торговле людьми и организации проституции.

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