Британская прокуратура выдвинула новые обвинения против братьев Тейт

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против ранее обвиненных в торговле людьми братьев Эндрю и Тристана Тейт, следует из заявления ведомства.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что братьев Тейт арестовали в Майами по запросу Британии.
«Королевская прокурорская служба решила выдвинуть дополнительные обвинения против братьев Эндрю и Тристана Тейт в связи с еще четырьмя жертвами», — говорится в заявлении.
Среди обвинений, по которым братьям Тейт вменяются очередные преступления, фигурирует торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, нападения, детская и «экстремальная порнография».
Предполагается, что преступления были совершены в период с июля 2010 по август 2017 года.
В британской прокуратуре подтвердили, что братья Тейт были арестованы в субботу в США, и добавили, что запросили их экстрадиции в Британию.
Ранее обоим уже предъявлялись обвинения в Британии по статьям об изнасиловании, причинении телесного вреда, торговле людьми и организации проституции.