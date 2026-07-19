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В ЛНР считают, что убийство Киевом инженера ЗАЭС может стать новой нормой

Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета (парламента) региона Александр Криеренко подчеркнул, что это произойдет, если мировое сообщество не будет способно давать оценку таким событиям.

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Преступления Киева, подобные убийству главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева, могут стать нормой, если мировое сообщество не способно дать принципиальную оценку произошедшему. Об этом рассказал ТАСС председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета (парламента) ЛНР Александр Криеренко.

«Если мировое сообщество не способно дать таким действиям принципиальную оценку, завтра подобные преступления могут стать новой нормой. Когда исчезают “красные линии” в вопросах ядерной безопасности, риски выходят далеко за пределы одного региона. Это уже вызов всей системе международной безопасности», — рассказал Криеренко.

Вооруженные силы Украины 15 июля с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали служебный автомобиль ЗАЭС, в результате чего погиб главный инженер Александр Яковлев и его водитель.

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