В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели взрывы

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бендер-Аббас и на острове Кешм на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство IRNA.
Ранее центральное командование ВС США заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
«Несколько взрывов были слышны в Бендер-Аббасе и (на острове — ред.) Кешм в Иране», — говорится в публикации агентства.
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