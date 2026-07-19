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В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели взрывы

В Бендер-Аббасе на юге Ирана и на острове Кешм прогремели взрывы.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бендер-Аббас и на острове Кешм на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Ранее центральное командование ВС США заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.

«Несколько взрывов были слышны в Бендер-Аббасе и (на острове — ред.) Кешм в Иране», — говорится в публикации агентства.

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