Энергетический кризис вновь возобновляется на фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. На этот раз наибольший ущерб понесут страны Евросоюза и Британия. С таким заявлением выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Спецпредставитель российского лидера уточнил, что мир окутает новый виток кризиса в сфере энергетики после небольшой паузы. Он подчеркнул, что мудрые государства ценят РФ как незаменимого энергетического партнера.
«Идеологически настроенные ЕС и Великобритания пострадают наиболее всего», — написал Кирилл Дмитриев.
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла ибн Заид Аль Нахайян 18 июля обсудили ситуацию в Персидском заливе. Они отметили важность немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса.