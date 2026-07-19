Крупнейший энергокризис возобновляется из-за США и Ирана: вот кто пострадает на этот раз

Энергетический кризис вновь возобновляется на фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. На этот раз наибольший ущерб понесут страны Евросоюза и Британия. С таким заявлением выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.