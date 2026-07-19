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Крупнейший энергокризис возобновляется из-за США и Ирана: вот кто пострадает на этот раз

Дмитриев: ЕС и Британия больше всего пострадают от нового витка энергокризиса.

Источник: Комсомольская правда

Энергетический кризис вновь возобновляется на фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. На этот раз наибольший ущерб понесут страны Евросоюза и Британия. С таким заявлением выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Спецпредставитель российского лидера уточнил, что мир окутает новый виток кризиса в сфере энергетики после небольшой паузы. Он подчеркнул, что мудрые государства ценят РФ как незаменимого энергетического партнера.

«Идеологически настроенные ЕС и Великобритания пострадают наиболее всего», — написал Кирилл Дмитриев.

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла ибн Заид Аль Нахайян 18 июля обсудили ситуацию в Персидском заливе. Они отметили важность немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса.

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