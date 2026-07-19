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В Эстонии хотят увеличить военный контингент НАТО до 1,2 тысячи человек

Военный контингент НАТО в Эстонии увеличится до 1200 человек в 2027 году.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что численность военного контингента НАТО, размещенного в стране, к 2027 году вырастет примерно до 1,2 тысячи человек. Основную часть дополнительного персонала составят британские военнослужащие.

По словам главы оборонного ведомства, контингент увеличится примерно на 300 человек. Вместе с личным составом Великобритания направит в Эстонию беспилотные летательные аппараты большой дальности.

Эксперты отмечают, что британская военная миссия изменит формат своей работы. Вместо подразделений, ориентированных преимущественно на использование тяжелой бронетехники, планируется создать более мобильные силы, способные быстро рассредоточиваться и действовать небольшими автономными группами с учетом особенностей местности Эстонии.

Ранее стало известно, что Эстония за два месяца вырыла на границе с Россией десять километров рвов. Вырыли их в волости Сетомаа на юго-востоке страны, на границе с Псковской областью.

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