Литве выгодны хорошие отношения с Белоруссией, заявил экс-депутат ЕП

«Нехватку электричества в Литве можно запросто компенсировать хорошими отношениями с Белоруссией, ведь Белорусская АЭС заработала и там электроэнергии избыток. Белоруссия с радостью продавала бы свою энергию на экспорт в Литву, если бы Литва сама себе не запретила бы дружить и торговать с Белоруссией», — сказал Мамыкин.