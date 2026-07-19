В США по обвинениям в изнасиловании и торговле людьми задержали братьев Тейт

В пресс-релизе Королевской прокуратуры Великобритании написано, что Эндрю Тейту предъявлено 32 новых пункта обвинений. Среди них семь пунктов обвинения в изнасиловании, по три — в организации или содействии торговли людьми для сексуальной эксплуатации и нанесении телесных повреждений, а также 19 дополнительных обвинений в преступлениях, связанных с непристойными изображениями ребенка и экстремальной порнографией.