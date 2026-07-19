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МИД обвинил Токио в содействии атакам дронов на россиян

Взаимодействие с Украиной в военной сфере делает Токио соучастником убийства мирных граждан, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

Взаимодействие с Украиной в военной сфере делает Токио соучастником убийства мирных граждан, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

Как пояснил дипломат, российская сторона отслеживает сотрудничество японских производителей с украинскими разработчиками боевых дронов. Учитывая систематические террористические провокации Киева против гражданских объектов на территории России, такие действия расцениваются как откровенно враждебные.

Руденко подчеркнул, что, оказывая поддержку киевскому режиму, Япония всё активнее вовлекается в конфликт, что ведёт к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.

«Квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие», — сказал он.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу заявил, что японские власти заигрывают с Североатлантическим альянсом, неонацистами с Украины и тайваньскими сепаратистами.

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