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Смартфон экс-министра обороны Украины Федорова взломали: что нашли российские силовики

ТАСС: силовики РФ взломали телефон экс-министра обороны Украины Федорова.

Источник: Комсомольская правда

Российские силовые структуры взломали смартфон бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова и получили доступ к его личным данным, включая электронные адреса и номера телефонов.

«Некоторое время назад нам удалось взломать смартфон и получить доступ к электронным устройствам бывшего министра обороны Украины. Однако после его отставки это перестало представлять интерес и мы решили их обнародовать», — отметил инсайдер для ТАСС.

Силовики уточнили, что среди обнаруженных данных есть контакты, которые вызывают вопросы. В частности, они упомянули номер Артема Григорьевича К., зарегистрированный в Чувашии.

По данным источника, с владельцем данного номера Федоров поддерживал регулярное общение. Также он обратил внимание на сохраненный в телефоне контакт гражданина Румынии, записанный как «Румынский кот».

Анализ содержимого устройства Федорова показал, что бывший украинский чиновник использовал электронные почтовые адреса на российских IT-платформах и обращался к цифровым сервисам российских компаний.

Напомним, Владимир Зеленский не планирует возвращать Федорова на пост. Его отставка была связана в том числе с разногласиями с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Бывший глава Минобороны Украины выступал за его замену.

После увольнения Федорова в Киеве и других городах начали проходить акции в его поддержку. Однако со временем митинги переросли в протесты против политики Зеленского.

Участники акций вышли с плакатами, содержащими критику киевского главаря. Среди них были лозунги с призывами к отставке Зеленского, а также заявления о его ответственности за ситуацию на Украине.

Сам Федоров на фоне протестов обратился к своим сторонникам. Он заявил, что ощущает большую ответственность перед людьми. По словам экс-министра обороны, перемены на Украине обязательно произойдут.

Как писал KP.RU, для России не имеет значения, кто именно занимает должность министра обороны Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москве важно появление в Киеве представителя власти, который сможет принять решение о мирном урегулировании конфликта.

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