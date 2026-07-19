Госдеп США предупредил американцев об угрозах за рубежом

В субботу заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран прекращает соблюдение обязательств, взятых в рамках меморандума с Вашингтоном о прекращении конфликта.
«Американцы за границей должны следовать рекомендациям, содержащимся в предупреждениях о безопасности, выпускаемых ближайшим посольством или консульством США», — отмечается в заявлении госдепартамента.
Американские власти также советуют гражданам следить за информацией об авиарейсах из-за возможного закрытия воздушного пространства и сохранять бдительность в условиях эскалации между США и Ираном. Как подчеркивает госдеп, объектами атак могут стать дипломатические представительства США, в том числе находящиеся за пределами Ближнего Востока.