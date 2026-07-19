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Госдеп США предупредил американцев об угрозах за рубежом

Государственный департамент США призвал американских граждан проявлять повышенную осторожность за пределами страны, уделяя особое внимание региону Ближнего Востока в условиях обострения противостояния с Ираном.

Источник: AP 2024

В субботу заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран прекращает соблюдение обязательств, взятых в рамках меморандума с Вашингтоном о прекращении конфликта.

«Американцы за границей должны следовать рекомендациям, содержащимся в предупреждениях о безопасности, выпускаемых ближайшим посольством или консульством США», — отмечается в заявлении госдепартамента.

Американские власти также советуют гражданам следить за информацией об авиарейсах из-за возможного закрытия воздушного пространства и сохранять бдительность в условиях эскалации между США и Ираном. Как подчеркивает госдеп, объектами атак могут стать дипломатические представительства США, в том числе находящиеся за пределами Ближнего Востока.

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