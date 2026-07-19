Командир Волков: ВСУ безуспешно контратакуют в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Украинские войска в Днепропетровской области пытаются контратаковать, но не имеют успеха, рассказал ТАСС командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков.
«Противник действует в основном малыми группами, по два-три человека. Пытается контратаковать даже те позиции, которые он потерял, пытается их вернуть, но безуспешно», — рассказал командир.
По его словам, в ходе этих попыток украинские подразделения не только потеряли большое количество личного состава, но и лишились новых позиций.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше