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Аналитик Мэтлок: Запад лжет, говоря о защите демократии на Украине

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что западные страны, помогая Украине в конфликте с Россией, не борются за демократию.

Источник: Аргументы и факты

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что не считает обоснованным утверждение о том, что поддержка Украины со стороны западных государств является защитой демократии. По его мнению, подобная трактовка не соответствует реальному положению дел.

Дипломат также выразил мнение, что продолжение военной помощи Киеву со стороны европейских стран приводит к тяжелым последствиям для Украины. Кроме того, он поставил под сомнение политическую легитимность нынешнего украинского руководства, указав на обстоятельства его формирования и предполагаемые изменения общественных настроений.

Мэтлок считает, что значительная часть жителей Украины заинтересована в прекращении конфликта. При этом, по его оценке, ведущие европейские государства продолжают поддерживать курс на дальнейшее противостояние, несмотря на то, что, как он полагает, это не отвечает интересам украинского населения.

Ранее сообщалось, что в Европе опасаются, что после отставки министра обороны Украины Михаила Федорова может измениться судьба военных соглашений, подписанных при его участии.

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