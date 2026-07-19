Аналитик Мэтлок: Запад лжет, говоря о защите демократии на Украине

Мэтлок считает, что значительная часть жителей Украины заинтересована в прекращении конфликта. При этом, по его оценке, ведущие европейские государства продолжают поддерживать курс на дальнейшее противостояние, несмотря на то, что, как он полагает, это не отвечает интересам украинского населения.