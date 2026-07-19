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Атака украинских дронов вызвала два пожара в промзоне Ставрополья

Атака украинских беспилотников привела к возгораниям в промзоне хутора Вязники Ставропольского края.

Атака украинских беспилотников привела к возгораниям в промзоне хутора Вязники Ставропольского края.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, в окрестностях Ставрополя силы ПВО отражают налёт вражеских БПЛА. В результате атаки на территории промышленной зоны возникли два очага возгорания.

Владимиров подчеркнул, что, по оперативным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные и другие экстренные службы, введён режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

«По оперативным данным, погибших и пострадавших нет», — уточнил он.

Ранее стало известно, что два мирных жителя погибли, ещё один получил ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР.

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