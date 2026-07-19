Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации на Украине

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации, складывающейся в украинском конфликте, заявил газете Journal du Dimanche адмирал Тибо Одо де Поссес, командующий формированием.
Он пояснил, что авианосец «Шарль де Голль» находился на Ближнем Востоке, чтобы защитить военных-соотечественников в регионе, но миссия этим не ограничивалась.
«Он (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины, но также операций, проводимых в Ливане Израилем», — сказал адмирал.
На просьбу объяснить суть задач французский командир ответил, что они состояли в наблюдении за тактическими и оперативными передвижениями «различных игроков, присутствующих в этой зоне».
По его словам, эти данные передавали для анализа ситуации с целью принятия неких решений.
Ранее в июле издание Parisien писало, что авианосец «Шарль де Голль» уже вернулся в порт приписки во Франции.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.