Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации на Украине

Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации в конфликте на Украине.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации, складывающейся в украинском конфликте, заявил газете Journal du Dimanche адмирал Тибо Одо де Поссес, командующий формированием.

Он пояснил, что авианосец «Шарль де Голль» находился на Ближнем Востоке, чтобы защитить военных-соотечественников в регионе, но миссия этим не ограничивалась.

«Он (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины, но также операций, проводимых в Ливане Израилем», — сказал адмирал.

На просьбу объяснить суть задач французский командир ответил, что они состояли в наблюдении за тактическими и оперативными передвижениями «различных игроков, присутствующих в этой зоне».

По его словам, эти данные передавали для анализа ситуации с целью принятия неких решений.

Ранее в июле издание Parisien писало, что авианосец «Шарль де Голль» уже вернулся в порт приписки во Франции.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше