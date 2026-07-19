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Мошенники выманивают у студентов коды из SMS под видом деканатов

Злоумышленники начали обзванивать учащихся вузов, представляясь сотрудниками учебных администраций, чтобы получить доступ к их личным кабинетам на «Госуслугах».

Злоумышленники начали обзванивать учащихся вузов, представляясь сотрудниками учебных администраций, чтобы получить доступ к их личным кабинетам на «Госуслугах».

Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, преступники используют максимально реалистичный повод, связанный с учебным процессом, чтобы убедить жертву продиктовать конфиденциальные данные.

Студентам сообщают о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам сессии, а затем просят назвать код из SMS.

На деле этот код подтверждает вход или изменение данных в аккаунте. Немкин подчеркнул, что сотрудники вузов не имеют права запрашивать подобную информацию.

«Никакие коды из сообщений, данные для входа и подтверждения личности нельзя сообщать посторонним», — заявил он.

Ранее Игорь Бедеров, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, рассказал RT о мошенничестве с виртуальными картами.

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