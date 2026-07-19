Иран начал мстить за смерть Хаменеи: США лишились ценного оружия

«По сути, был нанесен большой, мощный удар по наземной площадке, комплексному аэродрому, где, помимо самолетов-заправщиков, попали под удар самолеты боевой авиации. Это могли быть F-35, F-16, F-15, F-14. Машин много, они не все укрыты от ударов. Поэтому тут их КСИР подловил, ПВО пропустила этот налет. И КСИР выполнил то, о чем говорили представители властей Ирана: они обещали отомстить за грехи США и начали это делать», — резюмировал он.