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Иран начал мстить за смерть Хаменеи: США лишились ценного оружия

Тегеран атаковал американскую базу в Иордании, уничтожив истребители и самолеты-заправщики. В эксклюзивном комментарии aif.ru генерал-майор Владимир Попов отметил, что этот удар станет очень дорогим для США.

Источник: Аргументы и факты

Военные Ирана нанесли удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Уничтожены истребители и самолеты-заправщики на территории Иордании, радары воздушного и морского наблюдения в Омане и Саламе, а также пусковые установки HIMARS в Кувейте.

В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что Иран последовательно реализует обещание отомстить США за удары по своей территории, гибель мирных жителей и аятоллы Али Хаменеи. По словам эксперта, уничтожение самолетов-заправщиков стало провалом для Белого дома и существенно снизит боевой потенциал США на Ближнем Востоке.

«На вооружении США стоят до 26−29 самолетов-заправщиков, поэтому потеря даже одного очень ощутима, это настоящий провал. Эти машины играют стратегически важную роль, они в основном находятся в распоряжении командования стратегической авиации США, работают и на Европу, и по другим регионам», — сказал он.

Военный эксперт объяснил, что от самолетов-заправщиков зависит безопасность перелетов штурмовиков и истребителей.

«Уничтожение даже одного самолета-заправщика — это потеря боевого потенциала в разы, потому что одна такая машина заправляет десять или больше истребителей, штурмовиков, когда они идут на дальние расстояния. То есть от самолетов-заправщиков зависит безопасность полетов истребителей или штурмовиков, которые пересекают, допустим, океан», — отметил военный летчик.

Попов обратил внимание на то, что, поскольку удар нанесен по наземной базе, под него попали и другие машины: истребители или штурмовики.

«По сути, был нанесен большой, мощный удар по наземной площадке, комплексному аэродрому, где, помимо самолетов-заправщиков, попали под удар самолеты боевой авиации. Это могли быть F-35, F-16, F-15, F-14. Машин много, они не все укрыты от ударов. Поэтому тут их КСИР подловил, ПВО пропустила этот налет. И КСИР выполнил то, о чем говорили представители властей Ирана: они обещали отомстить за грехи США и начали это делать», — резюмировал он.

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