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Суд Бразилии запретил президенту Аргентины навещать экс-лидера Болсонару

Верховный суд Бразилии запретил президенту Аргентины Хавьеру Милею навещать экс-главу государства Жаира Болсонару. Последний сейчас находится под домашним арестом. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Адвокаты Болсонару просили суд разрешить визит аргентинского лидера. Однако судья вынес отказ. В своём решении он отметил, что бывшему президенту Бразилии запретили посещать любые мероприятия «политического и избирательного характера».

Политики планировали встретиться в Бразилии 25 июля. Милей собирался приехать на съезд Либеральной партии в Сан-Паулу. На этом мероприятии партия выдвинет сына Болсонару, Флавио, кандидатом на будущие выборы.

В сентябре 2025 года суд признал Болсонару виновным в организации заговора, чтобы помешать инаугурации нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Суд назначил Болсонару наказание в виде более 27 лет лишения свободы.

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