Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Подводное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Подводное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным мониторинга, эпицентр располагался в 209 км от Петропавловска-Камчатского, на глубине около 67,7 км.

«Координаты: 51.3562, 159.8965, магнитуда (Ml): 5.5», — поделились учёные.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области недалеко от города Карасука, в котором располагается железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги.