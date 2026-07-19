У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Подводное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.
Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
Согласно данным мониторинга, эпицентр располагался в 209 км от Петропавловска-Камчатского, на глубине около 67,7 км.
«Координаты: 51.3562, 159.8965, магнитуда (Ml): 5.5», — поделились учёные.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области недалеко от города Карасука, в котором располагается железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги.