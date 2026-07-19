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BZ: в ЕС усомнились в надежности Украины как союзника

Реструктуризация правительства Украины, инициированная президентом Владимиром Зеленским, привела к ухудшению репутации Киева среди европейских властей, сообщает Berliner Zeitung.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, «кризис правительства, вызванный Владимиром Зеленским после ухода министра обороны Михаила Федорова, сотрясает не только Украину, но также вызывает значительную неопределенность в Брюсселе. С его (Федорова. — Прим. ред.) отставкой европейцы теряют важного союзника».

По данным издания, в Брюсселе возникли сомнения относительно целесообразности приема Украины в Европейский союз. «Внезапный уход также потрясает продолжающиеся переговоры о вступлении Украины в ЕС. Уже существуют серьезные сомнения по этому поводу, в том числе из-за многочисленных коррупционных скандалов. Внезапно становится неясно, может ли ЕС безоговорочно полагаться на Украину, как раньше», — говорится в статье.

На текущей неделе Владимир Зеленский принял решение о проведении очередной смены состава правительства. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а также весь кабинет министров, включая Михаила Федорова. Новым главой правительства назначен руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий, являющийся ставленником Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в энергетической сфере. Должность министра обороны на данный момент остается вакантной. Исполнение обязанностей главы оборонного ведомства поручено временно исполняющему обязанности руководителя СБУ Евгению Хмаре.

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