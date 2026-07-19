Врач Тринц: катание на аттракционах может повышать риск травм шеи

«Если после катания на аттракционах появились следующие симптомы, то необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью: сжимающая, давящая боль за грудиной, отдающая в левую руку, челюсть или межлопаточную область, кратковременная потеря сознания, внезапное снижение остроты зрения, двоение в глазах, выпадение полей зрения, прогрессирующая боль в шейном отделе с ограничением подвижности, острая пульсирующая головная боль, особенно сопровождающаяся нарушением речи, зрения или слуха, асимметрия лица, нарушение чувствительности или движений конечностей, а также головокружение с тошнотой, длящееся свыше двух часов», — заключил он.