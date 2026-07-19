Врач Тринц: катание на аттракционах может повышать риск травм шеи

Катание на экстремальных аттракционах вызывает комплекс физиологических реакций в организме, связанных с воздействием резких ускорений и изменений положения тела.
Как предупредил в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Даниил Тринц, во время движения на подобных аттракционах организм испытывает стресс, вследствие чего активизируется симпатическая нервная система.
«Это, в свою очередь, приводит к резкому выбросу в кровь адреналина и кортизола, что вызывает учащение сердечного ритма, повышение артериального давления и усиление притока крови к мышцам и головному мозгу. На фоне быстрых поворотов, вращений или перепадов высоты вестибулярный аппарат, отвечающий за равновесие, подвергается нестандартной нагрузке, что может вызвать временную дезориентацию в пространстве, тошноту и головокружение», — объяснил специалист.
Он добавил, что резкие повороты, торможения и рывки повышают риск травм, особенно в области шеи: возможны так называемые хлыстовые повреждения связок и мышц.
«Детям до 12 лет, а взрослым старше 65 лет рекомендуется избегать экстремальных аттракционов. У детей причина ограничений связана с незрелостью сердечно-сосудистой системы и связочного аппарата, а у пожилых людей — с возрастными изменениями в организме», — рассказал врач.
Отмечается, что кататься на аттракционах не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например неконтролируемой артериальной гипертензией, аритмиями, аневризмами аорты или церебральных сосудов — выпячиванием истончённых стенок сосудов, а также тем, кто перенёс инфаркт миокарда или инсульт.
Сгенерировано с помощью ИИ.
«Кроме того, посещать аттракционы не рекомендуется людям с эпилепсией, частыми приступами мигрени, гипермобильностью суставов — их избыточной подвижностью, ранее перенесёнными травмами позвоночника, радикулопатией — неврологическим синдромом, возникающим в результате сдавливания спинномозговых корешков», — подчеркнул врач.
Наряду с этим, не рекомендуется посещать парк аттракционов людям с глаукомой из-за возможного риска повышения внутриглазного давления, а также беременным даже на ранних сроках, поскольку вибрации и перегрузки могут спровоцировать отслойку плаценты, предостерёг Тринц.
«Если после катания на аттракционах появились следующие симптомы, то необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью: сжимающая, давящая боль за грудиной, отдающая в левую руку, челюсть или межлопаточную область, кратковременная потеря сознания, внезапное снижение остроты зрения, двоение в глазах, выпадение полей зрения, прогрессирующая боль в шейном отделе с ограничением подвижности, острая пульсирующая головная боль, особенно сопровождающаяся нарушением речи, зрения или слуха, асимметрия лица, нарушение чувствительности или движений конечностей, а также головокружение с тошнотой, длящееся свыше двух часов», — заключил он.
Ранее россиян предупредили, что тяжёлое течение ангины иногда может спровоцировать инфаркт.