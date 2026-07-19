Миршаймер: Европа хочет сражаться с РФ руками Украины

«Причина, по которой европейцы не настроены всерьёз на переговоры о прекращении конфликта на Украине, в том, что сами они не умирают. Они используют украинцев для этой цели. Европейцы говорят украинцам: просто продолжайте сражаться, мы дадим вам деньги, оружие», — сказал Миршаймер.