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Миршаймер: Европа хочет сражаться с РФ руками Украины

Страны Европы поставляют оружие Украине, чтобы Киев принимал участие в боевых действиях вместо ЕС, заявил профессор Джон Миршаймер.

Источник: Аргументы и факты

Страны Европы поставляют оружие Украине, чтобы Киев принимал участие в боевых действиях вместо ЕС, заявил профессор Джон Миршаймер.

Он уточнил, что Европа использует Киев.

«Причина, по которой европейцы не настроены всерьёз на переговоры о прекращении конфликта на Украине, в том, что сами они не умирают. Они используют украинцев для этой цели. Европейцы говорят украинцам: просто продолжайте сражаться, мы дадим вам деньги, оружие», — сказал Миршаймер.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Профессор Чикагского университета отметил, что при этом Европа не может «поставить» Украине военных.

«Они хотят поставлять Украине как можно больше оружия. Но Украине на самом деле требуется не оружие, а люди. А мы ведь не видим, чтобы европейцы спешили отправлять своих военных на Украину», — заявил он.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.