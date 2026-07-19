Группировка «Запада» сбила БПЛА «Баба-яга» в районе Красного Лимана

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили беспилотники R-18 («Баба-яга») воздушным тараном в районе города Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что боевую задачу выполнили военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки.
«Расчетами радиолокационных станций (РЛС — прим. ТАСС) подразделения войсковой ПВО группировки войск “Запад” в зоне ответственности были обнаружены БПЛА R-18 ВСУ, которыми противник пытался нанести удары по передовым позициям наших подразделений в районе Красного Лимана ДНР. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчиков для уничтожения вражеских БПЛА. Операторы расчетов перехватчиков БПЛА оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство вражеские дроны R-18, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что слаженная работа всех подразделений 25-й общевойсковой армии Западной группировки вынуждает ВСУ отступать от Красного Лимана.