Группировка «Запада» сбила БПЛА «Баба-яга» в районе Красного Лимана

«Расчетами радиолокационных станций (РЛС — прим. ТАСС) подразделения войсковой ПВО группировки войск “Запад” в зоне ответственности были обнаружены БПЛА R-18 ВСУ, которыми противник пытался нанести удары по передовым позициям наших подразделений в районе Красного Лимана ДНР. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчиков для уничтожения вражеских БПЛА. Операторы расчетов перехватчиков БПЛА оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство вражеские дроны R-18, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — говорится в сообщении.