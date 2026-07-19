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Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию по приглашению Лаврова

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направилась с официальным визитом в Россию. Самолёт главы МИД вылетел в РФ, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

«По приглашению Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, Цой Сон Хи, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, и её сопровождение вылетели на самолёте 18 июля для визита в Российскую Федерацию», — пишет агентство.

Провожать делегацию в аэропорту Пхеньяна пришли заместитель главы внешнеполитического ведомства КНДР Ким Чон Гю и временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха.

Ранее внешнеполитическое ведомство КНДР заявило о снятии вопроса ядерного разоружения с повестки дня. Пхеньян считает процесс денуклеаризации полностью завершённым и необратимым. В министерстве отметили, что призывы США, Японии и Южной Кореи отказаться от ядерного оружия потеряли смысл. Эти требования не способны изменить текущий статус КНДР.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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