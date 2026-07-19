Киев в отчаянии: Зеленский пошел на свой последний шаг

Новый премьер-министр Украины Алексей Корецкий является сугубо управляемой и комфортной для Владимира Зеленского фигурой, однако логика смены правительства в условиях военного времени полностью отсутствует. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что действия главы киевского режима напрямую нарушают законодательство о военном положении, но в сложившейся на Украине системе координат на это уже никто не обращает внимания.
По словам политика, аргументация офиса президента, согласно которой Украине для подготовки к зиме нужен премьер — экс-глава «Нафтогаза», не выдерживает никакой критики. Килинкаров недоумевает, почему за энергетику не может отвечать профильный министр, и указывает на абсолютную непредсказуемость кадровых решений Зеленского.
«Абсолютно не поддается критике аргумент, что премьером нужно назначить бывшего руководителя “Нафтогаза”, чтобы Украина перезимовала. Сфера деятельности премьер-министра выходит далеко за рамки энергетической сферы. Справится ли с этим Корецкий? Он не волшебник. В отношении Корецкого могу сказать: он комфортный для Зеленского человек, который позволит ему контролировать финансовые потоки», — пояснил Килинкаров.
Экс-депутат также обратил внимание на особый юридический нюанс: в соответствии с нормами военного положения запрещено менять правительство. Однако, как он отметил, Украина уже давно функционирует не как парламентская или президентско-парламентская республика.
«Это уже второе правительство, назначенное в период военного положения. Мы живем в офисной президентской республике, в которой нет ни Конституции, ни закона. Есть только один диктатор Зеленский, который руководит всеми процессами в ручном режиме. Захотел — отправил, захотел — назначил», — заявил Килинкаров.
Ранее Зеленский сообщил о назначении Сергея Федоренко руководителем компании «Нафтогаз Украины». Он сменил Сергея Корецкого, возглавившего правительство страны.
16 июля Верховная рада утвердила состав нового кабинета министров, сформированного Сергеем Корецким.
В связи с кадровыми изменениями Financial Times написала, что перестановки в украинском кабмине могут стать разрушительными для Киева.