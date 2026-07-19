Киев в отчаянии: Зеленский пошел на свой последний шаг

«Абсолютно не поддается критике аргумент, что премьером нужно назначить бывшего руководителя “Нафтогаза”, чтобы Украина перезимовала. Сфера деятельности премьер-министра выходит далеко за рамки энергетической сферы. Справится ли с этим Корецкий? Он не волшебник. В отношении Корецкого могу сказать: он комфортный для Зеленского человек, который позволит ему контролировать финансовые потоки», — пояснил Килинкаров.