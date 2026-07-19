Россия сократила ввоз пива из Германии до исторического минимума

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия в мае сократила закупки немецкого пива до минимальной суммы за всю современную историю — 56 тысяч евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в мае российские компании ввезли пиво из Германии на 55,9 тысячи евро против 146,3 тысячи в апреле. Сумма импорта упала почти втрое и достигла исторического минимума. Ведомство предоставляет данные с 1988 года.
В целом в мае РФ сократила закупки пива из Евросоюза — до 1,5 миллиона евро с апрельской суммы в 2,1 миллиона евро.
Больше всего этого алкогольного напитка среди европейцев поставляли Чехия (599,6 тысячи евро), Польша (343,7 тысячи евро) и Бельгия (278,9 тысячи евро).
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