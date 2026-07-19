Бойцы «Востока» уничтожили более 15 робототехнических комплексов ВСУ

«Разведывательные расчеты БПЛА группировки “Восток” обнаружили движение средств подвоза ВСУ в Запорожской области. После уточнения маршрутов движения координаты целей передали операторам ударных БПЛА. Расчеты нанесли последовательные удары по НРТК и тяжелым гексакоптерам на маршрутах выдвижения к переднему краю. В результате боевой работы уничтожены более 15 НРТК с грузами, а также 10 тяжелых гексакоптеров типа “Баба-яга”, использовавшихся для доставки материальных средств», — говорится в сообщении.