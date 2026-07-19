NYT: Иранская атака нанесла ущерб американским вертолётам Black Hawk в Иордании

Американские вертолёты Black Hawk получили значительные повреждения в результате иранского удара по базе США в восточной Иордании.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.
По данным издания, Тегеран наносит серьёзный ущерб объектам США на Ближнем Востоке. В ходе атаки на базу, где базировались американские вертолёты, ранения получили десятки военнослужащих.
«Атака пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолёты Black Hawk, и повредила значительное их количество», — говорится в статье.
Источники признали масштабность иранских ударов. В публикации подчёркивается, что действия Тегерана причиняют большой урон американскому военному присутствию в регионе.
Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, ещё один считается пропавшим без вести.