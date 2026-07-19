Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бендер-Аббас в Иране оказался практически изолирован из-за ударов США

Город Бендер-Аббас на юге Ирана практически изолирован из-за ударов США.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США, пишет газета Telegraph.

Издание напоминает, что в течение недели американские силы активно наносили удары по этому южному иранскому городу.

«В результате бомбардировок, город с населением 500 тысяч человек, через который проходит около половины торговли страны, оказался практически изолирован», — пишет издание.

Согласно информации газеты, к утру пятницы автомобильные и железные дороги, связывающие этот город с другими частями страны, оказались разбиты.

Бывший чиновник Пентагона заявил газете, что действующие американские власти все больше убеждены в том, что изолирование этого портового города от остального Ирана позволит вынудить страну открыть Ормузский пролив.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше