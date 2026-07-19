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МИД России: Москва и Пекин честно обсуждают все аспекты урегулирования на Украине

Москва и Пекин в доверительном ключе на разных уровнях обсуждают все аспекты урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Москва и Пекин в доверительном ключе на разных уровнях обсуждают все аспекты урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе, своевременно и на различных уровнях обсуждая все основные события на данном направлении», — сказал господин Руденко ТАСС.

Как добавил замминистра, Россия признательна Китаю за сбалансированную позицию по украинскому кризису. По его словам, она основана на глубоком понимании «геополитической природы и первопричин» конфликта.