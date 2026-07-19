Россия поддерживает тесный контакт с китайской стороной по вопросу Украины. Москва и Пекин проводят доверительные обсуждения. Стороны честно говорят об украинском урегулировании. С таким комментарием выступил замглавы МИД России Андрей Руденко в беседе с ТАСС.
Дипломат выразил признательность Пекину за «сбалансированную позицию» по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что мнение КНР основано на понимании первопричин кризиса.
«Продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе, своевременно и на различных уровнях обсуждая все основные события», — рассказал Андрей Руденко.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москве важно, чтобы в Киеве был способный принять решение о мире человек. Пока никто на Украине не взял на себя такую ответственность.