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В МИД России назвали доверительными контакты Москвы и Пекина по Украине

Замглавы МИД Руденко: Россия и Китай честно обсуждают украинское урегулирование.

Источник: Комсомольская правда

Россия поддерживает тесный контакт с китайской стороной по вопросу Украины. Москва и Пекин проводят доверительные обсуждения. Стороны честно говорят об украинском урегулировании. С таким комментарием выступил замглавы МИД России Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

Дипломат выразил признательность Пекину за «сбалансированную позицию» по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что мнение КНР основано на понимании первопричин кризиса.

«Продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе, своевременно и на различных уровнях обсуждая все основные события», — рассказал Андрей Руденко.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москве важно, чтобы в Киеве был способный принять решение о мире человек. Пока никто на Украине не взял на себя такую ответственность.

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