Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленскому конец, назревает Майдан: протестующие в Киеве ждут команды США

Протесты в Киеве в поддержку Михаила Федорова, уволенного с поста главы Минобороны, могут перерасти в Майдан только при одном условии. Подробности в эксклюзивном комментарии для aif.ru озвучил эксперт Килинкаров.

Источник: Аргументы и факты

Протестный потенциал на Украине сегодня колоссален и на порядок превышает показатели двух предыдущих Майданов, однако без отмашки из Вашингтона, который является «единым центром легитимации переворотов», никакие уличные бунты не перерастут в смену власти. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал сегодняшние акции протеста против увольнения с поста министра обороны Михаила Фёдорова полностью управляемыми процессами.

По оценке эксперта, Владимир Зеленский не испытывает никакого страха перед людьми с картонными плакатами, поскольку понимает механику подобных мероприятий. Он осознает, что людей выводят на улицы организованные структуры за конкретное финансирование, и реальные проблемы, способные поднять население стихийно, остаются без внимания спецслужб и грантодателей.

«Протестный потенциал нынешней Украины на порядок выше, чем потенциал двух предыдущих Майданов. Однако легитимизировать неконституционный захват власти могут только американцы. Если они назовут переворот демократической процедурой и щелкнут пальцами — будет всё, что угодно. Желающих поучаствовать в этом мероприятии более чем достаточно», — пояснил Килинкаров.

При этом экс-депутат отметил, что для реального недовольства есть куда более серьезные поводы — беспредел ТЦК (военкоматов) и запредельная коррупция на фоне войны, — но людей «почему-то не выводят» на улицы по этим поводам. Килинкаров призвал обращать внимание не на лозунги, а на финал акций, когда так называемые активисты расходятся отдыхать.

«Обратите внимание не на то, как сейчас проходят митинги, а как они заканчиваются. Люди отработали, развернулись и ушли в кафешку пить пиво. Это все управляемые процессы. Там есть десятники, сотники, которые получили команду, вывели людей, и все радостные и довольные. Зеленскому плевать на этих украинцев с картонками, он понимает, какие структуры и деньги за этим стоят», — подытожил Килинкаров.

Напомним, в июле 2026 года министр обороны Украины Михаил Фёдоров был отправлен в отставку с занимаемого поста. Основной причиной ухода называется конфликт с главкомом Александром Сырским.

В результате отставки в Киеве начались уличные акции в поддержку Фёдорова и против Сырского.

Ранее сообщалось, что Зеленский может рассмотреть отставку Сырского с поста главкома ВСУ при определённых условиях.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше