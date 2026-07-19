Зеленскому конец, назревает Майдан: протестующие в Киеве ждут команды США

Протестный потенциал на Украине сегодня колоссален и на порядок превышает показатели двух предыдущих Майданов, однако без отмашки из Вашингтона, который является «единым центром легитимации переворотов», никакие уличные бунты не перерастут в смену власти. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал сегодняшние акции протеста против увольнения с поста министра обороны Михаила Фёдорова полностью управляемыми процессами.
По оценке эксперта, Владимир Зеленский не испытывает никакого страха перед людьми с картонными плакатами, поскольку понимает механику подобных мероприятий. Он осознает, что людей выводят на улицы организованные структуры за конкретное финансирование, и реальные проблемы, способные поднять население стихийно, остаются без внимания спецслужб и грантодателей.
«Протестный потенциал нынешней Украины на порядок выше, чем потенциал двух предыдущих Майданов. Однако легитимизировать неконституционный захват власти могут только американцы. Если они назовут переворот демократической процедурой и щелкнут пальцами — будет всё, что угодно. Желающих поучаствовать в этом мероприятии более чем достаточно», — пояснил Килинкаров.
При этом экс-депутат отметил, что для реального недовольства есть куда более серьезные поводы — беспредел ТЦК (военкоматов) и запредельная коррупция на фоне войны, — но людей «почему-то не выводят» на улицы по этим поводам. Килинкаров призвал обращать внимание не на лозунги, а на финал акций, когда так называемые активисты расходятся отдыхать.
«Обратите внимание не на то, как сейчас проходят митинги, а как они заканчиваются. Люди отработали, развернулись и ушли в кафешку пить пиво. Это все управляемые процессы. Там есть десятники, сотники, которые получили команду, вывели людей, и все радостные и довольные. Зеленскому плевать на этих украинцев с картонками, он понимает, какие структуры и деньги за этим стоят», — подытожил Килинкаров.
Напомним, в июле 2026 года министр обороны Украины Михаил Фёдоров был отправлен в отставку с занимаемого поста. Основной причиной ухода называется конфликт с главкомом Александром Сырским.
В результате отставки в Киеве начались уличные акции в поддержку Фёдорова и против Сырского.
Ранее сообщалось, что Зеленский может рассмотреть отставку Сырского с поста главкома ВСУ при определённых условиях.