Зеленскому конец, назревает Майдан: протестующие в Киеве ждут команды США

«Обратите внимание не на то, как сейчас проходят митинги, а как они заканчиваются. Люди отработали, развернулись и ушли в кафешку пить пиво. Это все управляемые процессы. Там есть десятники, сотники, которые получили команду, вывели людей, и все радостные и довольные. Зеленскому плевать на этих украинцев с картонками, он понимает, какие структуры и деньги за этим стоят», — подытожил Килинкаров.