Онколог Заридзе объяснил снижение заболеваемости несколькими видами рака

Россияне стали реже болеть раком лёгкого, полости рта, глотки, гортани, пищевода и желудка, сообщил ТАСС руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Давид Заридзе.
По его словам, основная причина позитивной динамики — снижение потребления табака и алкоголя, а также контроль за содержанием канцерогенных веществ в табачных изделиях.
Кроме того, важную роль сыграло уменьшение инфицированности населения Helicobacter pylory. Именно эту бактерию специалисты считают главным фактором развития рака желудка.
«Причина — снижение потребления табака, контроль содержания в табачных изделиях канцерогенных веществ, снижение потребления алкоголя и снижение инфицированности населения Helicobacter pylory», — отметил Заридзе.
Он подчеркнул, что основным двигателем в борьбе с онкологическими заболеваниями остаётся профилактика.
Ранее российские учёные разработали препарат, который снижает побочные эффекты при лучевой терапии онкологических заболеваний. Сейчас разработка проходит необходимые экспертизы, сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.