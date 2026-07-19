Врач Каландия: в ряде водоёмов есть риск заражения паразитарными инфекциями

Летний отдых у моря, на озере или реке связан не только с приятными впечатлениями, но и с определёнными рисками для здоровья. Во время пляжного отдыха человек может столкнуться с различными инфекциями, которые передаются через воду, пищу, песок или при несоблюдении элементарных правил гигиены.