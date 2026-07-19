Врач Каландия: в ряде водоёмов есть риск заражения паразитарными инфекциями

Летний отдых у моря, на озере или реке связан не только с приятными впечатлениями, но и с определёнными рисками для здоровья. Во время пляжного отдыха человек может столкнуться с различными инфекциями, которые передаются через воду, пищу, песок или при несоблюдении элементарных правил гигиены.
Об этом предупредил в беседе с RT врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия.
«Одними из самых распространённых заболеваний во время пляжного отдыха остаются кишечные инфекции. Возбудители могут попадать в организм при случайном заглатывании загрязнённой воды, употреблении плохо вымытых фруктов, некачественной пищи или через грязные руки», — добавил он.
Отмечается, что наиболее часто речь идёт о ротавирусной инфекции, норовирусе, сальмонеллёзе, дизентерии и различных кишечных инфекциях, вызванных патогенными штаммами кишечной палочки.
«Основные симптомы — тошнота, рвота, диарея, боли в животе и повышение температуры тела. Особенно тяжело такие заболевания могут протекать у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями», — объяснил специалист.
Отдельного внимания заслуживают инфекции, связанные непосредственно с купанием, предупредил он.
«Купание в загрязнённых водоёмах может привести к развитию наружного отита, конъюнктивита, дерматитов и других воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек. Через микротравмы кожи в организм могут проникать различные бактерии, вызывая локальные воспалительные процессы», — отметил врач.
Кроме того, в некоторых водоёмах сохраняется риск заражения паразитарными инфекциями, добавил он.
«Например, при купании в стоячей или плохо контролируемой воде возможно инфицирование лямблиями и другими паразитами, попадающими в водоёмы с фекальным загрязнением», — рассказал терапевт.
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По его словам, на пляже существует риск заражения и через песок.
«В песке могут сохраняться яйца гельминтов, которые попадают туда с экскрементами животных. Особенно это актуально для детей, которые играют в песке, а затем берут руки в рот или едят немытыми руками», — предупредил специалист.
Во время отдыха в жарких странах также необходимо помнить о вирусном гепатите А, отметил эксперт.
«Это заболевание передаётся через загрязнённую воду, продукты питания и грязные руки. В странах с жарким климатом и недостаточным санитарным контролем риск заражения может быть выше. Болезнь сопровождается слабостью, повышением температуры, тошнотой, болью в животе и поражением печени», — объяснил врач.
Чтобы снизить риск заражения инфекциями во время пляжного отдыха, специалист рекомендуют избегать мест с запрещающими знаками, мутной водой, неприятным запахом или видимыми следами загрязнения.
«Во-вторых, необходимо стараться не заглатывать воду во время купания, особенно детям. В-третьих, важно тщательно мыть руки перед едой, после посещения туалета и после игр в песке. Также рекомендуется употреблять только бутилированную или гарантированно безопасную питьевую воду, тщательно мыть фрукты и овощи и избегать покупки продуктов в местах стихийной торговли», — посоветовал он.
После купания желательно принять душ и переодеться в сухую одежду, добавил эксперт.
«Не стоит длительно находиться в мокром купальнике, поскольку это может повышать риск развития некоторых воспалительных заболеваний кожи и мочеполовой системы», — заключил врач.
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