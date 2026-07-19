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NYT: Иран поразил более 20 вертолётов США в Иордании

Военные Ирана нанесли удары по вертолётам Соединённых Штатов в Иордании, повреждения получили более 20 вертолётов Black Hawk, сообщает газета The New York Times.

Источник: Аргументы и факты

Военные Ирана нанесли удары по вертолётам Соединённых Штатов в Иордании, сообщает газета The New York Times.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, повреждения получили более 20 вертолётов Black Hawk.

«Иран повредил “значительное число” американских вертолётов Black Hawk в ходе ударов по Иордании», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что стоимость каждого вертолёта составляет 21 миллион долларов.

«Речь идёт о нескольких атаках за последние пять дней. Под обстрел попала и база имени принца Хасана, где находились самолёты», — написал автор.

В Пентагоне заявили, что в Иордании погибли минимум двое военнослужащих Соединённых Штатов. Иран нанёс удар по базе «Муваффак Салти» баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Ещё несколько военнослужащих США получили ранения.

Напомним, по данным Reuters, три человека погибли в результате атаки на провинцию Хормозган на юге Ирана.

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