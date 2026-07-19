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Киев подвергся рекордной атаке баллистических ракет

Рекордный ракетный удар по Киеву был нанесён за прошедшую ночь, сообщили украинские мониторинговые ресурсы.

Рекордный ракетный удар по Киеву был нанесён за прошедшую ночь, сообщили украинские мониторинговые ресурсы.

Об этом пишет Telegram-канал INSIDER UA.

Как следует из публикации, всего за 53 минуты по украинской столице было выпущено около 40 ракет. В городе начались пожары, а небо заволокло дымом.

Эту информацию подтверждают данные мониторингового ресурса Monitorwar. Аналитики уточнили, что удары наносились оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М», также применялись гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве.