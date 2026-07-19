Киев подвергся рекордной атаке баллистических ракет

Рекордный ракетный удар по Киеву был нанесён за прошедшую ночь, сообщили украинские мониторинговые ресурсы.
Об этом пишет Telegram-канал INSIDER UA.
Как следует из публикации, всего за 53 минуты по украинской столице было выпущено около 40 ракет. В городе начались пожары, а небо заволокло дымом.
Эту информацию подтверждают данные мониторингового ресурса Monitorwar. Аналитики уточнили, что удары наносились оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М», также применялись гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».
Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве.