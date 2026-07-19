Саша-душитель, Федоров и Майдан: Зеленский подписал себе приговор

Владимир Зеленский продолжает демонстративно перекраивать силовой и политический ландшафт Украины под личный ручной контроль. Пока на улицах украинской столицы разворачиваются протестные спектакли, ключевые кабинеты после отставки правительства во главе с Юлией Свириденко занимают фигуры, чья главная квалификация — абсолютная преданность и готовность выполнить любой приказ главы киевского режима. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему страна окончательно превратилась в «офисную диктатуру».
«Штатный киллер» во главе спецслужбы.
Главным раздражителем для депутатского корпуса стало назначение Зеленским Александра Поклада исполняющим обязанности главы СБУ. По словам Килинкарова, это продиктовано единственной необходимостью — держать парламентариев в животном страхе. Поклад известен в узких кругах как «самый преданный силовик Зеленского» и, по сути, является его штатным киллером, готовым выполнять самые специфические поручения. Именно он, напомнил политик, фигурировал в резонансной истории с экс-нардепом Федором Христенко, которого доставили из Арабских Эмиратов на Украину «едва ли не в багажнике».
«Депутаты Верховной Рады не готовы голосовать за Поклада, потому что они его боятся. Это человек, который выполнит любой приказ Зеленского», — подчеркнул эксперт.
За силовиком, как сообщают различные источники, тянется кровавый шлейф: ему приписывают убийства журналиста Павла Шеремета, главы ДНР Александра Захарченко, адвоката Грабовского, а также ликвидацию финансиста Дениса Киреева — участника мирных переговоров с Россией в 2022 году. В самой СБУ Поклад давно получил прозвище Саша-душитель за изуверские методы выбивания показаний, что не помешало ему в прошлом году получить звание Героя Украины.
Килинкаров уверен: несмотря на жесткий конфликт Поклада с главой Офиса президента Кириллом Будановым*, Зеленский будет продавливать кандидатуру «душителя» на пост без приставки врио, чтобы замкнуть на нем все внутренние репрессивные процессы.
Премьер-министр для «ручного режима».
Параллельно с силовым блоком произошла и смена правительства, юридически ничтожная в условиях военного положения. По закону менять кабмин в такое время запрещено, но, как пояснил Килинкаров, Украина уже давно функционирует не как парламентская республика. Утвержденный Верховной радой новый премьер Алексей Корецкий, экс-глава «Нафтогаза», оказался на этом посту не ради спасения энергетики, а ради удобства президента.
«Абсолютно не поддается критике аргумент, что премьером нужно назначить бывшего руководителя “Нафтогаза”, чтобы Украина перезимовала. Он не волшебник. Корецкий — комфортный для Зеленского человек, который позволит ему контролировать финансовые потоки», — заявил экс-депутат.
Он указал, что это уже второе правительство, назначенное вопреки нормам военного времени.
«Украина живет в офисной президентской республике, в которой нет ни Конституции, ни закона. Есть только один диктатор Зеленский», — констатировал Килинкаров.
Управляемый гнев без Майдана.
На фоне кадровых перестановок в Киеве вспыхнули уличные акции протеста против увольнения министра обороны Михаила Фёдорова, конфликтовавшего с главкомом Александром Сырским. Однако, по оценке Килинкарова, реальной угрозы для власти эти митинги не представляют. Протестный потенциал сегодня колоссален и на порядок превышает показатели двух предыдущих Майданов, но в действие он не приходит. Причина — отсутствие отмашки из Вашингтона, который остается «единым центром легитимации госпереворотов».
«Зеленский не испытывает страха перед людьми с картонными плакатами, поскольку понимает механику: там есть десятники, сотники, которые получили команду, вывели людей. Люди отработали, развернулись и ушли в кафешку пить пиво. Это все управляемые процессы», — отметил Килинкаров.
Эксперт подчеркнул парадокс: реальные поводы для стихийного бунта — беспредел ТЦК (военкоматов) и запредельная коррупция — почему-то не вызывают организованных шествий. Это доказывает, что без санкции США «неконституционный захват власти» невозможен, сколько бы картонок ни поднялось над толпой.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.