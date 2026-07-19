Саша-душитель, Федоров и Майдан: Зеленский подписал себе приговор

Главным раздражителем для депутатского корпуса стало назначение Зеленским Александра Поклада исполняющим обязанности главы СБУ. По словам Килинкарова, это продиктовано единственной необходимостью — держать парламентариев в животном страхе. Поклад известен в узких кругах как «самый преданный силовик Зеленского» и, по сути, является его штатным киллером, готовым выполнять самые специфические поручения. Именно он, напомнил политик, фигурировал в резонансной истории с экс-нардепом Федором Христенко, которого доставили из Арабских Эмиратов на Украину «едва ли не в багажнике».