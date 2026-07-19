Иран нанес удары по американским базам в Кувейте

Как отмечается в сообщении телеканала, «Иранская армия сообщила, что нанесла два удара возмездия по складу с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри, а также по радиолокационной системе (зенитно-ракетного комплекса — ред.) Patriot и радиолокационной системе воздушного наблюдения американского агрессора на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте с помощью дронов».
Ранее центральное командование ВС США заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
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