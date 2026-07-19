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Разработчики назвали сроки появления домашних роботов-гуманоидов

Ждать появления в домах полноценных роботов-помощников, способных выполнять всю домашнюю работу, стоит не раньше чем через пять-десять лет.

Ждать появления в домах полноценных роботов-помощников, способных выполнять всю домашнюю работу, стоит не раньше чем через пять-десять лет.

Об этом РИА Новости рассказали на Всемирной конференции искусственного интеллекта в Шанхае.

Как пояснил представитель UniX AI Сюй Сяньвэй, конечная цель его компании — создание универсального человекоподобного робота для дома.

Однако на пути к этому остаются серьёзные проблемы: вопросы безопасности, конфиденциальности и отсутствие чёткого законодательства в этой сфере. Пока роботы, представленные на стенде, готовили еду примерно в десять раз медленнее человека.

«Я не могу назвать точные сроки, но это может быть пять-десять лет или даже дольше», — сказал Сюй Сяньвэй.

Представитель Shenzhen Knowin Intelligent Фанлинь Цзяцзе, чья компания разрабатывает машины для уборки и стирки, также призвал не ждать быстрых результатов.

По его словам, всех роботов придётся индивидуально обучать, так как обстановка в разных домах непредсказуема, а сами машины должны не просто выполнять программу, но анализировать ситуацию и быстро запоминать новые действия.

29 января сообщалось, что Tesla прекратит выпуск флагманских электромобилей — седана Model S и кроссовера Model X — уже в следующем квартале, вместо этого в компании будут производить человекоподобные роботы Optimus.