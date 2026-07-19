Врач Рустамов: долгое использование смартфона может привести к травме сухожилий

«Критичными зонами также являются плечевой сустав и лопатка, которые страдают не меньше, чем кисть. При длительной статической нагрузке и нефизиологичном положении руки возникает импинджмент-синдром, проявляющийся ноющей болью в плече. Со временем это ограничивает подвижность руки», — предостерёг он.