Врач Рустамов: долгое использование смартфона может привести к травме сухожилий

Длительное использование смартфонов и компьютерной мыши заставляет суставы находиться в нефизиологичном положении, что приводит к микротравмам сухожилий и защемлению периферических нервов.
Как предупредил в беседе с RT Арслан Рустамов, детский травматолог-ортопед клиники «Атрибьют», чаще всего рука страдает от компрессии нервов и перегрузки связочного аппарата.
«В кисти и запястье постоянное разгибание при работе с мышью приводит к перегрузке и сужает карпальный канал, где располагается срединный нерв, что приводит к классическому туннельному синдрому с онемением пальцев», — добавил он.
По словам эксперта, однотипные повторяющиеся движения при листании экрана смартфона перегружают сухожилия разгибателей большого пальца, провоцируя тендинит, известный как болезнь де Кервена, при котором каждое движение большим пальцем вызывает боль в лучезапястном суставе.
«Критичными зонами также являются плечевой сустав и лопатка, которые страдают не меньше, чем кисть. При длительной статической нагрузке и нефизиологичном положении руки возникает импинджмент-синдром, проявляющийся ноющей болью в плече. Со временем это ограничивает подвижность руки», — предостерёг он.
По словам врача, главный механизм повреждения во всех этих случаях — это длительное статическое напряжение и отсутствие смены позы.
«Постоянное переразгибание запястья при работе с мышью перегружает связки. Накопленные микротравмы провоцируют местное воспаление тканей и отёк, которые приводят к дегенеративным изменениям суставов и связок», — заявил собеседник RT.
Он посоветовал следить за положением кисти при работе с мышкой: запястье должно оставаться прямым, продолжать линию предплечья и опираться на стол.
«Выбирайте компьютерную мышь точно по размеру ладони или используйте специальные коврики с силиконовой опорой. Делайте короткие перерывы каждые 40—60 минут для растяжки кистей, самомассажа и снятия статического напряжения с шеи», — заключил травматолог.
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